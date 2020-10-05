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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

05.10.2020 13:18

Son güncelleme : 05.10.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.157,03 puana yükseldi.



AA

 

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,00 puan artışla 1.157,03 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile KOBİ sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun beklentilerden iyi gelmesinin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının küresel risk iştahını desteklediğini ancak Avrupa'da artan vakalara karşı önlemlerin bölgesel olarak artırılacağı bilgisinin risk iştahını görece törpülediğini belirtti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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