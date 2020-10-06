Borsa, günün ilk yarısında yükseldi













AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,57 puan artışla 1.166,28 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu olması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik teşviklerin devam edeceği beklentileri ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik verilerle küresel risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 1.180 seviyesi olacağını kaydetti.