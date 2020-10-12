Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kazanarak 1.177,79 puana yükseldi.
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
12.10.2020 13:15
Son güncelleme : 12.10.2020 13:18
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,09 puan artışla 1.177,79 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile finansal kiralama,faktoring, tek gerileyen ise yüzde 1,33 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlere paralel olarak günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izledi ve 1.175,00 -1,180,00 bandında dengelendi.Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
13:021.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 12,06
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
13:027,8991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
13:029,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0370
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
13:02488,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 488,22
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler13:02
|RALYH
|5,94
|8.349.493
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.353.716
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.603.211
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|108.025.656
|% 9,99
|
|ITTFH
|8,04
|113.208.815
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.240.829
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|365.836
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|986.936
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|SODSN
|24,20
|232.184
|% -9,97
|
|PETKM
|4,64
|807.006.931
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,94
|700.088.413
|% 6,52
|
|ISFIN
|4,11
|532.721.131
|% 4,05
|
|GARAN
|7,15
|502.005.276
|% 0,70
|
|ODAS
|3,34
|372.104.785
|% 5,03
|
|ZOREN
|2,94
|700.088.413
|% 6,52
|
|PETKM
|4,64
|807.006.931
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,82
|295.051.956
|% 1,11
|
|ISFIN
|4,11
|532.721.131
|% 4,05
|
|ODAS
|3,34
|372.104.785
|% 5,03
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8957
|7,8991
|% 0,54
|
|Euro
|9,3248
|9,3309
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,2514
|10,3029
|% 0,31
|
|Frank
|8,6296
|8,6815
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0988
|2,1093
|% 0,51
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-7,09
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|7,00
|
|Tam
|3.215
|3.295
|2,65
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,28
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,57
|