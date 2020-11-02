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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

02.11.2020 13:18

Son güncelleme : 02.11.2020 13:22
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,39 değer kazanarak 1.138,90 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,53 puan artışla 1.138,90 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile KOBİ sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ihracat rakamlarının iyi gelmesiyle pozitif eğilimini sürdürdü.

Analistler, ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre Demokrat Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu, yükselişlerde ise 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini kaydetti.


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Tam 3.358 3.443 27,33  
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