BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 1.090,10 puandan başladı.
Borsa düşüşle başladı
26.08.2020 10:05
Son güncelleme : 26.08.2020 10:08
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 2,06 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 1.090,10 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile turizm oldu.
Dün özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla yüzde 1,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.092,16 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini bildirdi.
ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 direncinin güçlendiğini, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
18:058,7372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
18:05456,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,93
|Açılış
|: 456,51
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 184,97
|
|IHYAY
|1,14
|60.119.526
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,54
|7.936.554
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,20
|24.016.460
|% 0,00
|
|ALKA
|14,45
|51.275.862
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,14
|60.119.526
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,54
|7.936.554
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,20
|24.016.460
|% 0,00
|
|ALKA
|14,45
|51.275.862
|% 0,00
|
|DIRIT
|2,09
|413.851
|% 0,00
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% 0,00
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3960
|7,3994
|% 0,12
|
|Euro
|8,7312
|8,7368
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,6997
|9,7484
|% 0,04
|
|Frank
|8,0998
|8,1486
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9668
|1,9767
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-9,12
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,30
|46,30
|0,01
|