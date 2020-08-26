Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa düşüşle başladı

26.08.2020 10:05

Son güncelleme : 26.08.2020 10:08
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 1.090,10 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,06 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 1.090,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile turizm oldu.

Dün özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla yüzde 1,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.092,16 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 direncinin güçlendiğini, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


ETİKETLER
borsapiyasaBIST 100




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 12,67 23.858.732 % 184,97  
IHYAY 1,14 60.119.526 % 0,00  
DGKLB 2,54 7.936.554 % 0,00  
ECZYT 14,20 24.016.460 % 0,00  
ALKA 14,45 51.275.862 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3960 7,3994 % 0,12  
Euro 8,7312 8,7368 % -0,11  
Sterlin 9,6997 9,7484 % 0,04  
Frank 8,0998 8,1486 % -0,16  
Riyal 1,9668 1,9767 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 -9,12  
Altın Gr. 456 457 -1,87  
Cumhuriyet 3.034 3.080 -33,00  
Tam 3.027 3.104 -25,23  
Yarım 1.463 1.501 -12,20  
Çeyrek 734 751 -6,11  
Gümüş.Ons 26,33 26,37 -0,20  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,04  
B. Petrol 46,30 46,30 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru