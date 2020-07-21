Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne 120.000 puanın üzerinde başladı

21.07.2020 10:04

Son güncelleme : 21.07.2020 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,75 artışla 120.170,89 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 890,02 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak  120.170,89 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 1,13 değer  kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 1,59 ile  menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,42 değer  kazancıyla 119.280,87 puandan tamamladı.

Analistler, yen tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu  haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB  liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay  piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.

Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını  gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin  zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı  seyir izleyeceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000  seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.281
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  119.281  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 5,48 17.641.643 % 148,34  
ALGYO 19,75 62.293.106 % 8,00  
GSRAY 2,46 47.069.793 % 0,00  
HURGZ 1,52 6.968.160 % 0,00  
GUBRF 30,76 238.227.595 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6748 8,7183 % 0,23  
Frank 7,2777 7,3215 % 0,06  
Riyal 1,8226 1,8317 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 4,18  
Altın Gr. 401 401 0,75  
Cumhuriyet 2.605 2.628 5,40  
Tam 2.683 2.697 5,60  
Yarım 1.303 1.319 2,70  
Çeyrek 653 660 1,30  
Gümüş.Ons 20,39 20,41 0,48  
Gümüş Gr. 4,49 4,50 0,11  
B. Petrol 43,48 43,48 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru