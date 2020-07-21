Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,75 artışla 120.170,89 puana yükseldi.
Borsa güne 120.000 puanın üzerinde başladı
21.07.2020 10:04
Son güncelleme : 21.07.2020 10:09
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 890,02 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 120.170,89 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 1,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 119.280,87 puandan tamamladı.
Analistler, yen tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.
Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
0
En Düşük
0
18:056,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
18:057,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
18:05401,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,04
|Açılış
|: 401,73
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
401,73
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|5,48
|17.641.643
|% 148,34
|
|ALGYO
|19,75
|62.293.106
|% 8,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,17
|124.978.360
|% 0,00
|
|KARSN
|3,16
|298.338.609
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6748
|8,7183
|% 0,23
|
|Frank
|7,2777
|7,3215
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,18
|
|Altın Gr.
|401
|401
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.605
|2.628
|5,40
|
|Tam
|2.683
|2.697
|5,60
|
|Yarım
|1.303
|1.319
|2,70
|
|Çeyrek
|653
|660
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,50
|0,11
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,20
|