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Borsa güne düşüşle başladı

24.07.2020 10:05

Son güncelleme : 24.07.2020 10:05
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 azalışla 118.500,81 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 530,35 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek  118.500,81 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,21 düşüş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde  1,17 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  politika faizini yüzde 8,25'te sabit bırakmasının ardından dünya borsalarından  pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 artışla 119.031,16 puandan  tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay  piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması  sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsatan analistler, konuyla ilgili  gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması  beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye  değerlendirmesinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak  öne çıktığını kaydetti.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 6,90 52.133.722 % 0,00  
PEKGY 9,25 7.808.992 % 0,00  
SKTAS 3,73 37.383.573 % 0,00  
THYAO 11,83 1.090.325.234 % 0,00  
TUPRS 87,75 712.038.682 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6990 8,7426 % 0,11  
Frank 7,3792 7,4236 % 0,23  
Riyal 1,8204 1,8296 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.888 -0,10  
Altın Gr. 416 416 0,48  
Cumhuriyet 2.704 2.729 4,90  
Tam 2.785 2.800 5,00  
Yarım 1.352 1.370 2,50  
Çeyrek 678 686 1,20  
Gümüş.Ons 22,46 22,52 -0,12  
Gümüş Gr. 4,95 4,96 -0,01  
B. Petrol 43,30 43,30 -0,03  
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