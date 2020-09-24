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Borsa güne düşüşle başladı

24.09.2020 10:11

Son güncelleme : 24.09.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 azalışla 1.097,87 puandan başladı.



AA

 

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,78 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 1.097,87 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile tekstil, deri oldu.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirdiği diplomasi ile alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artışla 1.102,65 puandan tamamladı.

Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz konusunda endişeleri azalttığını belirterek, bugün Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugün politika faizinde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyor.

27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.


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