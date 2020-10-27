Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne düşüşle başladı

27.10.2020 10:08

Son güncelleme : 27.10.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 azalışla 1.140,96 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,49 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 1.140,96 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,68 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile gıda, içecek oldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyona yaklaşırken, küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.

Kovid-19 vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirler, ekonominin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükselmesine neden oldu.

Azalan küresel risk iştahı ile dünya borsalarına paralel satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, dün yüzde 3,88 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.144,45 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin öne çıktığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.


ETİKETLER
borsapiyasaaçılış




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.141
Değişim :  -0,30% |  -3,49
Açılış :  1.144  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.144 En Düşük
1.141
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ITTFH 8,21 52.640.978 % 163,72  
USAK 2,20 157.845.791 % 0,00  
PETKM 3,93 723.444.130 % 0,00  
TOASO 27,66 109.918.564 % 0,00  
TSKB 1,92 3.377.633.620 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1118 8,1157 % 0,40  
Euro 9,5973 9,6063 % 0,57  
Sterlin 10,5312 10,5840 % 0,33  
Frank 8,9012 8,9548 % 0,36  
Riyal 2,1536 2,1644 % 0,21  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.909 6,76  
Altın Gr. 497 497 2,76  
Cumhuriyet 3.275 3.324 67,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,53 24,57 0,27  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 0,09  
B. Petrol 41,20 41,20 0,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru