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Borsa güne düşüşle başladı

18.02.2020 10:13

Son güncelleme : 18.02.2020 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 azalarak 120.451,43 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 340,43 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek  120.451,43 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde  0,49 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44  ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile elektrik oldu.

Dün pozitif bir seyir izleyen ve 121.000 puanın üzerini test eden BIST  100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,53  yükselişle 120.791,86 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  faiz kararının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise koronavirüs salgınının  ekonomi üzerindeki ilk etkilerinin görülebileceği verilerin takip edileceğini  ifade etti.

Bugün açıklanacak Almanya'da Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin şubat  ayındaki seyrinin, piyasa fiyatlamaları ve ekonomik tahminler üzerinde  belirleyici olabileceğini kaydeden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de  gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHYAY 1,31 52.986.670 % 0,00  
FLAP 4,89 37.734.602 % 0,00  
EKGYO 1,66 190.714.725 % 0,00  
IHLGM 1,38 142.022.437 % 0,00  
KOZAL 80,00 241.076.334 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8445 7,8838 % 0,10  
Frank 6,1547 6,1918 % 0,28  
Riyal 1,6101 1,6182 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.585 1.586 4,41  
Altın Gr. 309 309 1,44  
Cumhuriyet 2.038 2.068 3,00  
Tam 2.029 2.080 -1,11  
Yarım 981 1.006 -0,53  
Çeyrek 492 503 -0,27  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 0,06  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,02  
B. Petrol 57,08 57,08 -0,59  
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