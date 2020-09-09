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Borsa güne nasıl başladı?

09.09.2020 10:08

Son güncelleme : 09.09.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 1.089,39 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 0,21 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 1.089,39 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile turizm oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 1.100 puanın üzerini test etmesinin ardından Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 1.089,60 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de teknoloji hisselerindeki sert kayıplar ve petrol fiyatlarının düşüşünü hızlandırmasının küresel ölçekte risk algısını olumuz etkilediğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri olduğunu kaydetmesinin ardından bugün petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında görece sakin bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, veri takviminin zayıf olduğunu, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Analistler, teknoloji hisselerinin seyrinin bir süre daha küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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Altın Gr. 464 464 -0,63  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.060 3.137 1,37  
Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş.Ons 26,55 26,59 -0,09  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,03  
B. Petrol 39,62 39,62 -0,16  
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