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Borsa güne nasıl başladı?

11.09.2020 10:08

Son güncelleme : 11.09.2020 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.100,93 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,86 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.100,93 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 9,94 ile spor oldu.

Dün 1.090-1.110 bandında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.099,06 puandan tamamladı.

Analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 800 milyon dolar ile 2,8 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler dengesi, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar olmuştu.


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Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
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Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,03  
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