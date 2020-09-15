Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 artışla 1.110,55 puandan başladı.
Borsa güne nasıl başladı?
15.09.2020 10:40
Son güncelleme : 15.09.2020 10:41
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 3,25 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.110,55 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,81 ile spor oldu.
Dün, geçen haftaki yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.107,29 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesi dünya borsalarındaki karışık seyrin devam edebileceğini ve iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
10:261.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:267,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:268,9008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:26472,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,86
|Açılış
|: 472,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:24
|CRFSA
|12,32
|2.540.162
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|803.795
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|37.940.429
|% -9,99
|
|METUR
|5,42
|614.565
|% -9,67
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,02
|11.126.010
|% -8,39
|
|KRDMD
|3,13
|292.303.729
|% -0,63
|
|SISE
|6,39
|160.584.400
|% -0,62
|
|PETKM
|4,33
|64.390.095
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,48
|59.864.419
|% 2,07
|
|GARAN
|6,79
|51.867.616
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,13
|292.303.729
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,48
|59.864.419
|% 2,07
|
|IHLAS
|1,07
|38.580.068
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,86
|51.560.820
|% 1,64
|
|SISE
|6,39
|160.584.400
|% -0,62
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4850
|7,4880
|% 0,05
|
|Euro
|8,8978
|8,9031
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,5937
|9,6418
|% 0,11
|
|Frank
|8,2256
|8,2751
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9883
|1,9982
|% -0,04
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|8,04
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-0,02
|
Seans Raporu
10:24
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10:36FLAP
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 767, 172 adet işlem
-
10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, PGSUS
-
10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAL, ARCLK
-
10:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 39 artarak (% 0.53 ) 1, 021
-
10:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BEYAZ, IDEAS, MEGAP, VANGD, SELGD, EKIZ, KSTUR, MERIT, SUMAS