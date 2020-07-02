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Borsa güne yükselişle başladı

02.07.2020 10:07

Son güncelleme : 02.07.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 artışla 115.843,62 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 528,64 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak  115.843,62 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,55 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 1,33 ile bilişim oldu.

Dün 117.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede  etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre  yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de  yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki  verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin  destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç  konumunda olduğunu kaydetti.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 4,75 48.005.444 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5370 8,5798 % 0,23  
Frank 7,2178 7,2613 % 0,08  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 -1,59  
Altın Gr. 389 389 -0,54  
Cumhuriyet 2.523 2.543 -3,40  
Tam 2.597 2.610 -3,50  
Yarım 1.261 1.277 -1,80  
Çeyrek 631 639 -0,90  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 -0,08  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,34 42,34 0,31  
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