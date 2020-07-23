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Borsa güne yükselişle başladı

23.07.2020 10:07

Son güncelleme : 23.07.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,54 artışla 118.713,99 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 634,09 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak  118.713,99 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile  madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün 117.500-119.500 bandında dalgalı bir seyir  izlemesinin ardından günü bir önceki kapanışının yüzde 0,03 üzerinde, 118.079,91  puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve  Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü  Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu  bildirdi.

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında  ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin  direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı  TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25  Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi  değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.




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EKGYO 2,39 4.898.685.667 % 6,65  
SANKO 7,77 2.310.289 % 0,53  
GLYHO 4,71 268.566.763 % 0,00  
TIRE 6,63 24.802.220 % 0,00  
VESBE 27,50 6.260.265 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7062 8,7498 % 0,07  
Frank 7,3519 7,3962 % 0,17  
Riyal 1,8206 1,8297 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.876 4,42  
Altın Gr. 412 413 0,26  
Cumhuriyet 2.680 2.703 5,00  
Tam 2.761 2.773 5,10  
Yarım 1.340 1.357 2,50  
Çeyrek 672 679 1,30  
Gümüş.Ons 22,86 22,90 -0,12  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 -0,05  
B. Petrol 44,48 44,48 0,20  
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