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Borsa güne yükselişle başladı

18.08.2020 10:14

Son güncelleme : 18.08.2020 10:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.087,75 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,54 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.087,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile gıda, içecek oldu.

Dün 1.070-1.090 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kazanarak günü 1.086,20 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan ilk yarı finansal sonuçları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını bildirdi. 


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSGYO 3,55 39.444.346 % 54,22  
SARKY 7,00 7.453.517 % 50,00  
OTKAR 136,30 17.978.798 % 0,00  
ISFIN 3,54 66.752.497 % 0,00  
GUSGR 5,58 469.922.413 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3963 7,3996 % 0,22  
Euro 8,8000 8,8035 % 0,54  
Sterlin 9,7037 9,7524 % 0,70  
Frank 8,1436 8,1927 % 0,51  
Riyal 1,9664 1,9762 % 0,30  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 2.000 2.001 14,98  
Altın Gr. 476 477 5,70  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,97 28,01 0,50  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,15  
B. Petrol 45,14 45,14 -0,23  
Seans Raporu 09:55
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