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Borsa güne yükselişle başladı

21.08.2020 10:05

Son güncelleme : 21.08.2020 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04 artışla 1.138,49 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 11,69 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.138,49 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile elektrik oldu.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla enerji hisselerinde yoğunlaşan alımların, dün de devam etmesiyle BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 artışla 1.126,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Erdoğan'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını, öte yandan piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini ifade etti.

Yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. 


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 4,92 13.657.379 % 136,14  
AGYO 2,61 54.558.113 % 0,00  
BIMAS 68,65 249.580.219 % 0,00  
SOKM 12,61 36.761.605 % 0,00  
PEGYO 1,54 19.252.232 % 0,00  
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Dolar 7,2158 7,2201 % -1,06  
Euro 8,5601 8,5805 % -0,90  
Sterlin 9,5587 9,6066 % -0,60  
Frank 7,9422 7,9901 % -0,83  
Riyal 1,9253 1,9350 % -0,77  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.947 -0,37  
Altın Gr. 452 452 -4,62  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 -0,02  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,08  
B. Petrol 44,95 44,95 0,07  
Seans Raporu 18:05
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