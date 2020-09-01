Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.081,66 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
01.09.2020 10:13
Son güncelleme : 01.09.2020 10:15
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 3,05 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.081,66 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile metal ana sanayi oldu.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 1.078,61 puandan tamamladı.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisine ilişkin belirsizliklerin tartışılmaya devam ettiğini aktaran analistler, Fed üyelerinin açıklamalarının da bu bağlamda yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.
10:001.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.082
En Düşük
1.081
10:007,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3719
En Düşük
7,3225
10:008,8207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0489
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8352
En Düşük
8,7425
10:00470,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,01
|Açılış
|: 470,85
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,12
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler09:55
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|TKURU
|171,20
|496.994
|% 9,96
|
|EMNIS
|5,47
|181.998
|% 9,84
|
|MMCAS
|2,36
|524.073
|% 9,77
|
|ETILR
|2,59
|195.755
|% 9,75
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|KENT
|488,70
|2.826.152
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|8,08
|8.345.218
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,76
|6.656.060
|% 0,00
|
|TUKAS
|10,50
|6.297.081
|% 4,06
|
|SKBNK
|1,39
|3.454.842
|% 0,72
|
|ODAS
|2,65
|3.452.810
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,76
|6.656.060
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,39
|3.454.842
|% 0,72
|
|IHLAS
|0,84
|1.492.722
|% 1,20
|
|ODAS
|2,65
|3.452.810
|% 0,76
|
|TSKB
|1,09
|1.215.369
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3645
|7,3704
|% 0,33
|
|Euro
|8,8139
|8,8207
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,8391
|9,8885
|% 0,49
|
|Frank
|8,1429
|8,1919
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9574
|1,9673
|% 0,22
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,77
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,17
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,69
|28,74
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,78
|0,13
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,53
|