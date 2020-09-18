Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.112,90 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
18.09.2020 10:04
Son güncelleme : 18.09.2020 10:08
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.112,90 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.
Dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.110,66 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
09:551.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.113
En Düşük
1.113
09:557,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5566
En Düşük
7,5327
09:558,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9693
En Düşük
8,9268
09:55474,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,39
|Açılış
|: 474,22
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
474,83
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler09:55
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|400.348
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,90
|1.302.853
|% 9,99
|
|ARTI
|7,27
|2.228.975
|% 9,98
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|YAPRK
|22,46
|221.276
|% -9,94
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 0,00
|
|THYAO
|10,71
|308.472.481
|% 0,09
|
|ASELS
|16,65
|275.230.932
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,55
|232.698.882
|% 0,00
|
|SASA
|16,78
|227.072.459
|% 0,72
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,23
|154.589.672
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,45
|95.373.031
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,18
|65.672.636
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5537
|7,5566
|% 0,13
|
|Euro
|8,9617
|8,9665
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7566
|9,8055
|% -0,04
|
|Frank
|8,2792
|8,3291
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0060
|2,0160
|% 0,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|10,21
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,04
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|0,36
|