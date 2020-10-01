Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.150,07 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
01.10.2020 10:16
Son güncelleme : 01.10.2020 10:17
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 4,83 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.150,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise holding oldu.
Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirterek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.
Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticiler Endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.
10:021.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.152
En Düşük
1.149
10:027,6729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0484
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:029,0126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0436
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:02468,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,32
|Açılış
|: 468,34
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|11.122.254
|% 10,00
|
|CRFSA
|38,54
|4.258.516
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|1.188.594
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|VKGYO
|3,89
|465.894.763
|% 0,00
|
|ECILC
|7,00
|261.238.455
|% 0,00
|
|CIMSA
|14,70
|103.659.158
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,90
|93.352.986
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,82
|86.114.762
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,89
|465.894.763
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,82
|86.114.762
|% 0,00
|
|ECILC
|7,00
|261.238.455
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,01
|32.054.837
|% 0,00
|
|YGYO
|0,89
|20.772.939
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6700
|7,6743
|% -0,61
|
|Euro
|9,0083
|9,0149
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,9035
|9,9531
|% -0,23
|
|Frank
|8,3186
|8,3687
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0394
|2,0496
|% -0,39
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|14,15
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,10
|