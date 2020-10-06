Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 1.165,12 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
06.10.2020 10:25
Son güncelleme : 06.10.2020 10:28
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 4,41 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.165,12 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile turizm oldu.
Dün açıklanan enflasyon verisinin eylülde yüzde 0,97 ile beklentilerin altında kalması sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. Yüzde 1,37 değer kazanarak 1.160,71 puanla 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yapan BIST 100 endeksi, böylece analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 puanı da aştı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu olması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik teşviklerin devam edeceği beklentileri ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik verilerle küresel risk iştahının arttığını söyledi.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminin ise görece zayıf olduğunu ifade etti.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 1.180 seviyesi olacağını kaydetti.
10:121.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.165
10:127,7530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:129,1438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:12476,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,96
|Açılış
|: 476,79
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler10:10
|YAPRK
|85,80
|1.291.204
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|28.858.239
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|185.422
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|SISE
|6,99
|159.146.937
|% -0,43
|
|GARAN
|7,25
|152.204.051
|% 0,97
|
|ODAS
|3,05
|67.021.314
|% 0,99
|
|TKNSA
|8,68
|61.276.585
|% 7,69
|
|KRDMD
|3,52
|43.220.141
|% 0,57
|
|SISE
|6,99
|159.146.937
|% -0,43
|
|ODAS
|3,05
|67.021.314
|% 0,99
|
|GARAN
|7,25
|152.204.051
|% 0,97
|
|BSOKE
|2,18
|40.969.684
|% 3,32
|
|SKBNK
|1,68
|21.541.749
|% 1,82
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7508
|7,7573
|% -0,09
|
|Euro
|9,1349
|9,1459
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0451
|10,0955
|% -0,05
|
|Frank
|8,4422
|8,4930
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% -0,23
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-0,89
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|0,19
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TSKB, DOHOL
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10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, GARAN, EKGYO
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10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 54 artarak (% 0.43 ) 1, 066
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10:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, KLGYO, EMNIS, DENCM, BALAT, MERKO, COSMO, TACTR, ARTI, DYOBY
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10:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, ROYAL, MERIT, MRSHL