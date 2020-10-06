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Borsa güne yükselişle başladı

06.10.2020 10:25

Son güncelleme : 06.10.2020 10:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 1.165,12 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,41 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.165,12 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile turizm oldu.

Dün açıklanan enflasyon verisinin eylülde yüzde 0,97 ile beklentilerin altında kalması sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. Yüzde 1,37 değer kazanarak 1.160,71 puanla 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yapan BIST 100 endeksi, böylece analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 puanı da aştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu olması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik teşviklerin devam edeceği beklentileri ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik verilerle küresel risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminin ise görece zayıf olduğunu ifade etti.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 1.180 seviyesi olacağını kaydetti.


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Altın Ons 1.912 1.913 -0,89  
Altın Gr. 477 477 -0,97  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,32 24,36 -0,02  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,02  
B. Petrol 41,48 41,48 0,19  
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