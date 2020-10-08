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Borsa güne yükselişle başladı

08.10.2020 10:04

Son güncelleme : 08.10.2020 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 1.156,74 puandan başladı.



AA

 

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,32 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.156,74 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 1.147-1.157 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.152,41 puandan tamamladı. Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın mali desteklerin devam etmesi yönündeki vurgusu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı." ifadesini kullanarak, vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.

Jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğuna değinerek, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.


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