Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
09.10.2020 10:09
Son güncelleme : 09.10.2020 10:09
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.152,74 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 1.150,49 puandan tamamladı.
Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin ise görece zayıf olduğunu kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu kaydeden analistler, altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.120 desteğinin gündeme gelebileceğini, üzerinde ise 1.180 direncinin takip edileceğini ifade etti.
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
0
En Düşük
0
18:057,9329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9571
En Düşük
7,9216
18:059,3427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3695
En Düşük
9,3221
18:05487,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,99
|Açılış
|: 487,43
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
488,50
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|6,45
|47.034.359
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,33
|199.321.797
|% 0,00
|
|FLAP
|5,75
|34.553.817
|% 0,00
|
|OYLUM
|5,43
|112.489.563
|% 0,00
|
|TURSG
|6,12
|292.756.674
|% 0,00
|
|ANELE
|6,45
|47.034.359
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,33
|199.321.797
|% 0,00
|
|FLAP
|5,75
|34.553.817
|% 0,00
|
|OYLUM
|5,43
|112.489.563
|% 0,00
|
|TURSG
|6,12
|292.756.674
|% 0,00
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 0,00
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,00
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 0,00
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% 0,00
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% 0,00
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 0,00
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9285
|7,9329
|% -0,13
|
|Euro
|9,3365
|9,3427
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2700
|10,3215
|% 0,31
|
|Frank
|8,6496
|8,7017
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,04
|