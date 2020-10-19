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Borsa güne yükselişle başladı

19.10.2020 10:27

Son güncelleme : 19.10.2020 10:36
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.198,08 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,35 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.198,08 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,56 ile gıda içecek oldu.

Cuma günü Türkiye Bankalar Birliği'nin turizm sektörüne ilişkin destek paketi duyurusu ve yeni doğal gaz rezerv miktarının açıklanması öncesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 artışla 1.192,73 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, hafta genelinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini söyledi.

ABD'de teşvik paketinin yarın görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 puanın direnç, 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngördü. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.


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Yarım 1.542 1.582 2,80  
Çeyrek 774 791 1,39  
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Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,10  
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