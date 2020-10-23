Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.200,38 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
23.10.2020 10:04
Son güncelleme : 23.10.2020 10:05
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 2,05 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.200,38 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok gerileyen yüzde 0,98 ile inşaat oldu.
Dün gün içinde 1.216 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kaybıyla 1.198,32 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
0
En Düşük
0
18:057,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9594
En Düşük
7,9310
18:059,3907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3993
En Düşük
9,3571
18:05486,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 486,66
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
487,84
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|6,25
|124.059.327
|% 3,09
|
|HURGZ
|2,60
|43.191.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,56
|503.618.493
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,37
|72.888.840
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,60
|43.191.221
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,37
|72.888.840
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,56
|503.618.493
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% 0,00
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9479
|7,9533
|% 0,20
|
|Euro
|9,3785
|9,3852
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,3412
|10,3931
|% -0,14
|
|Frank
|8,7172
|8,7697
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1120
|2,1226
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,12
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,21
|42,21
|-0,25
|
Seans Raporu
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