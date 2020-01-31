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Borsa güne yükselişle başladı

31.01.2020 10:16

Son güncelleme : 31.01.2020 10:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 artarak 120.096,24 puana çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 246,58 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 120.096,24 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34'le taş  toprak, en fazla kaybettirenler yüzde 1,09'la menkul kıymet yatırım ortaklığı  oldu.

BIST 100 endeksi, dün 118.250-119.700 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,1 artışla 119.850 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında  ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon  başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 puanın direnç olarak öne  çıktığını kaydeden analistler, 119.200 puanın destek konumda bulunduğunu  bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:00120.027
Değişim :  0,15% |  177,24
Açılış :  120.096  
Önceki Kapanış :  119.850  
En Yüksek
120.137 En Düşük
119.994
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 44.400,20 399.602 % 14,95  
ROYAL 2,27 25.467 % 8,61  
FORMT 2,80 14.000 % 7,69  
TRKCM 3,55 4.894.073 % 5,65  
KSTUR 25,30 3.947 % 5,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8176 7,8568 % 0,22  
Frank 6,1393 6,1763 % 0,03  
Riyal 1,5904 1,5984 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 -3,88  
Altın Gr. 303 303 -0,19  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş.Ons 17,81 17,86 -0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 -0,00  
B. Petrol 58,20 58,20 0,87  
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