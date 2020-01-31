Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 artarak 120.096,24 puana çıktı.
Borsa güne yükselişle başladı
31.01.2020 10:16
Son güncelleme : 31.01.2020 10:16
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 246,58 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 120.096,24 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34'le taş toprak, en fazla kaybettirenler yüzde 1,09'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün 118.250-119.700 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,1 artışla 119.850 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 119.200 puanın destek konumda bulunduğunu bildirdi.
10:00120.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 177,24
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.137
En Düşük
119.994
10:005,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9855
En Düşük
5,9643
10:006,5911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6003
En Düşük
6,5781
10:00302,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 302,88
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
303,07
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|44.400,20
|399.602
|% 14,95
|
|ROYAL
|2,27
|25.467
|% 8,61
|
|FORMT
|2,80
|14.000
|% 7,69
|
|TRKCM
|3,55
|4.894.073
|% 5,65
|
|KSTUR
|25,30
|3.947
|% 5,42
|
|HUBVC
|20,56
|6.523.338
|% -19,94
|
|QNBFB
|40,94
|225.538
|% -14,99
|
|RYSAS
|5,10
|1.827.182
|% -13,56
|
|BURVA
|12,53
|68.915
|% -13,29
|
|GRNYO
|1,46
|119.330
|% -11,52
|
|SISE
|5,22
|20.526.188
|% 5,24
|
|THYAO
|13,88
|10.531.936
|% 0,36
|
|TSKB
|1,39
|8.771.014
|% 0,72
|
|HUBVC
|20,56
|6.523.338
|% -19,94
|
|ALBRK
|1,71
|6.327.272
|% 1,18
|
|TSKB
|1,39
|8.771.014
|% 0,72
|
|SISE
|5,22
|20.526.188
|% 5,24
|
|ALBRK
|1,71
|6.327.272
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,66
|4.477.867
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.971.361
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8176
|7,8568
|% 0,22
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|-3,88
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|58,20
|58,20
|0,87
|