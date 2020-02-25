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Borsa günü düşüşle tamamladı

25.02.2020 18:35

Son güncelleme : 25.02.2020 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 114.364,53 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 424,68 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 14,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 2,61 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı  Para Politikası Kurulu Toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de 1. el konut  satışları verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.200 puanın direnç konumunda  olduğunu aktardı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.365
Değişim :  -0,37% |  -424,68
Açılış :  115.626  
Önceki Kapanış :  114.789  
En Yüksek
115.992 En Düşük
113.850
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 17,66 229.598.669 % 19,98  
HATEK 10,12 42.393.026 % 19,91  
BURCE 7,07 3.795.498 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.190.061 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.338.165 % 14,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9495 7,9894 % 0,88  
Frank 6,2524 6,2901 % 0,48  
Riyal 1,6313 1,6394 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 -9,32  
Altın Gr. 325 325 -0,73  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,31 18,36 -0,31  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 -0,04  
B. Petrol 55,45 55,45 -0,32  
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