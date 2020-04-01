Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 89.085,13 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
01.04.2020 18:21
Son güncelleme : 01.04.2020 18:38
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 558,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,46 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,09 ile elektrik oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğunu belirterek, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitenin yavaşlasa da henüz korkutucu boyutta olmadığına işaret ettiğini kaydetti.
Avrupa borsalarında, salgında artan vaka sayısının negatif etkisiyle yüzde 3'ü aşan kayıplar görüldüğünü dile getiren analistler, BIST 100 endeksinin, sektör ve hisse bazlı işlemlerle göreceli olarak pozitif ayrıştığını söyledi.
Analistler, yarın ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0794
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6945
En Düşük
6,6108
18:057,3266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0326
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05342,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 6,44
|Açılış
|: 342,21
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.695.688
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|GEDZA
|6,98
|3.101.219
|% -9,94
|
|PGSUS
|35,86
|461.970.013
|% 4,85
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|HUBVC
|19,80
|228.054.955
|% -3,04
|
|TKNSA
|6,15
|137.532.708
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|CEMAS
|0,79
|90.105.714
|% 5,33
|
|ADESE
|1,07
|93.011.288
|% 3,88
|
|EKGYO
|1,16
|84.278.438
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2652
|8,3066
|% 0,94
|
|Frank
|6,8859
|6,9274
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7724
|1,7813
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|13,79
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|25,30
|25,30
|-1,05
|
Seans Raporu
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-
17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
-
17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
-
17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026