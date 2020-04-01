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Borsa günü düşüşle tamamladı

01.04.2020 18:21

Son güncelleme : 01.04.2020 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 89.085,13 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 558,58 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 11,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,46 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile turizm,  en çok gerileyen ise yüzde 4,09 ile elektrik oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğunu belirterek,  dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitenin yavaşlasa da henüz korkutucu boyutta olmadığına  işaret ettiğini kaydetti.

Avrupa borsalarında, salgında artan vaka sayısının negatif etkisiyle yüzde 3'ü aşan kayıplar görüldüğünü dile getiren analistler, BIST 100 endeksinin, sektör ve hisse bazlı işlemlerle göreceli olarak pozitif ayrıştığını söyledi.

Analistler, yarın ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.085
Değişim :  -0,62% |  -558,58
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.399 En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
DAGI 2,09 2.695.688 % 10,00  
BMELK 1,21 129.581 % 10,00  
MEGAP 1,76 427.835 % 10,00  
MEGAP 1,76 427.835 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2652 8,3066 % 0,94  
Frank 6,8859 6,9274 % 0,47  
Riyal 1,7724 1,7813 % 1,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.591 1.591 13,79  
Altın Gr. 342 342 6,32  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,05 14,08 0,09  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,04  
B. Petrol 25,30 25,30 -1,05  
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