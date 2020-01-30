Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 119.849,65 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
30.01.2020 18:25
Son güncelleme : 30.01.2020 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,15 ile orman kağıt, basım oldu.
Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Euro
Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0271
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6072
En Düşük
6,5593
18:05303,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,34
|Açılış
|: 303,41
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
304,47
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.139.057
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.506.900
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.568.450
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|4.879.258
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.769.499
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.247.804
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.683.770
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.324.366
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.032.863.607
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|655.706.730
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|571.030.425
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|522.789.666
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.219.608
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|522.789.666
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|571.030.425
|% -0,71
|
|TSKB
|1,38
|224.005.405
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,66
|273.196.411
|% -0,60
|
|THYAO
|13,83
|2.032.863.607
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8075
|7,8467
|% 1,01
|
|Frank
|6,1405
|6,1775
|% 0,80
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|0,19
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,07
|
|B. Petrol
|57,92
|57,92
|-0,99
|