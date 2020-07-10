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Borsa günün ilk yarısında geriledi

10.07.2020 13:14

Son güncelleme : 10.07.2020 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kaybederek 114.318,85 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.474,75 puan azalarak 114.318,85  seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,25  azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kaybettirirken, en çok gerileyen ise yüzde  4,42 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci  dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı  eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının  azaldığını söyledi.

ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin yanı sıra Libya ile Suriye  meselelerinin de jeopolitik tarafta yakından takip edilen gündem maddeleri  olduğunu aktaran analistler, öğleden sonra yurt dışında  ABD'de Üretici Fiyat  Endeksi (ÜFE) verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek  konumunda bulunduğunu, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000  puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 376,80 35.828.026 % 9,98  
PKENT 276,80 2.167.621 % 9,97  
MEGAP 4,91 1.798.534 % 9,84  
MEGAP 4,91 1.798.534 % 9,84  
KERVN 0,47 1.121.418 % 9,30  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6323 8,6756 % 0,07  
Frank 7,2631 7,3068 % -0,12  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 3,53  
Altın Gr. 399 399 0,83  
Cumhuriyet 2.592 2.613 8,30  
Tam 2.668 2.681 8,60  
Yarım 1.296 1.312 4,20  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 18,73 18,77 0,05  
Gümüş Gr. 4,14 4,15 0,02  
B. Petrol 41,46 41,46 -0,89  
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