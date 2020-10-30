Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında geriledi

30.10.2020 13:18

Son güncelleme : 30.10.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kaybederek 1.109,39 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,60 puan azalışla 1.109,39 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,83 ve holding endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile madencilik oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve Avrupa başta olmak üzere yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırmasıyla dünya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 1.102,57 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 1.110 seviyesinin hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel harcamalar ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu dile getiren analistler, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi. 


ETİKETLER
borsapiyasailk yarı




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:061.110
Değişim :  -1,51% |  -17,04
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler13:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.812,80 62.429.845 % 10,00  
IZMDC 23,76 12.191.494 % 10,00  
EUKYO 3,30 691.199 % 10,00  
CASA 36,30 1.473.090 % 10,00  
YESIL 48,26 9.486.710 % 9,98  
daha fazla
13:04 Alış Satış %  
Dolar 8,3505 8,3555 % 0,81  
Euro 9,7473 9,7502 % 0,72  
Sterlin 10,7803 10,8344 % 0,99  
Frank 9,0771 9,1318 % 0,79  
Riyal 2,2193 2,2304 % 0,81  
daha fazla
13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 6,90  
Altın Gr. 503 503 5,98  
Cumhuriyet 3.323 3.373 23,00  
Tam 3.315 3.397 25,87  
Yarım 1.602 1.643 12,51  
Çeyrek 804 822 6,26  
Gümüş.Ons 23,37 23,42 0,15  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 0,10  
B. Petrol 38,52 38,52 0,26  
Seans Raporu 13:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru