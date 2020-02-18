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Borsa günün ilk yarısında geriledi

18.02.2020 13:29

Son güncelleme : 18.02.2020 13:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalışla 120.110,70 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 681,16 puan azalarak 120.110,70 puana  inerken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,70  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,12 ile spor,  en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile orman,kağıt,basım oldu.

Analistler, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  faiz kararının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise koronavirüs salgınının  ekonomi üzerindeki ilk etkilerinin görülebileceği verilerin takip edileceğini  ifade etti.

Bugün öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksi verisinin takip  edileceğini kaydeden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin  odağındaki yerini koruduğunu bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  118.200 seviyesinin  destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.




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TSPOR 6,30 294.467.094 % 12,70  
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Frank 6,1621 6,1992 % 0,40  
Riyal 1,6132 1,6213 % 0,39  
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Altın Ons 1.588 1.588 7,15  
Altın Gr. 310 310 2,67  
Cumhuriyet 2.053 2.084 16,00  
Tam 2.044 2.095 15,13  
Yarım 988 1.013 7,31  
Çeyrek 496 507 3,66  
Gümüş.Ons 17,85 17,90 0,10  
Gümüş Gr. 3,49 3,49 0,04  
B. Petrol 56,53 56,53 -1,14  
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