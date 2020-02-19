Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 119.574,10 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
19.02.2020 13:26
Son güncelleme : 19.02.2020 13:26
AA
BIST 100 endeksi, seans başında yükseliş eğiliminde hareket etse de daha sonra satıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 336,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile bilişim oldu.
Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) vereceği faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu belirtti.
Yurt dışında, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
13:10119.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -446,85
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
13:106,0586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0523
13:106,5443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:10313,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,00
|Açılış
|: 313,77
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,36
|491.829.429
|% 14,29
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|ORMA
|4,96
|62.072
|% 9,98
|
|TSPOR
|7,09
|373.402.230
|% 9,24
|
|VERTU
|6,60
|23.270.095
|% -19,90
|
|GLBMD
|2,52
|4.722.395
|% -10,95
|
|EMNIS
|2,40
|38.447
|% -9,77
|
|EPLAS
|14,10
|17.906
|% -9,62
|
|KPHOL
|3,16
|5.593
|% -8,93
|
|GSRAY
|3,67
|947.319.568
|% 3,67
|
|THYAO
|14,87
|559.691.598
|% -1,06
|
|ASELS
|29,04
|545.441.831
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,36
|491.829.429
|% 14,29
|
|TSPOR
|7,09
|373.402.230
|% 9,24
|
|GSRAY
|3,67
|947.319.568
|% 3,67
|
|CEMAS
|1,29
|228.966.807
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,36
|491.829.429
|% 14,29
|
|MNDRS
|1,90
|231.438.953
|% -4,52
|
|ODAS
|2,27
|256.855.863
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8618
|7,9012
|% -0,03
|
|Frank
|6,1414
|6,1784
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6120
|1,6201
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|6,54
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|19,00
|
|Yarım
|1.000
|1.025
|9,19
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|58,41
|58,41
|0,66
|