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Borsa günün ilk yarısında geriledi

19.02.2020 13:26

Son güncelleme : 19.02.2020 13:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 119.574,10 puana geriledi.



AA

BIST 100 endeksi, seans başında yükseliş eğiliminde hareket etse de  daha sonra satıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa  göre 336,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,70  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,15 ile  spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile bilişim oldu.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  vereceği faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu belirtti.

Yurt dışında, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ile ABD'de  açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın ise direnç  konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
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BJKAS 3,36 491.829.429 % 14,29  
YBTAS 4.499,10 305.442 % 10,00  
ORMA 4,96 62.072 % 9,98  
TSPOR 7,09 373.402.230 % 9,24  
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Frank 6,1414 6,1784 % -0,11  
Riyal 1,6120 1,6201 % -0,05  
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Altın Ons 1.610 1.610 6,54  
Altın Gr. 314 314 0,88  
Cumhuriyet 2.079 2.111 20,00  
Tam 2.068 2.120 19,00  
Yarım 1.000 1.025 9,19  
Çeyrek 501 513 4,60  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 0,13  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,03  
B. Petrol 58,41 58,41 0,66  
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