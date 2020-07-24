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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

24.07.2020 13:12

Son güncelleme : 24.07.2020 13:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 119.006,02 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki  kapanışa göre 25,14 puan azalarak 119.006,02 seviyesine inerken, toplam işlem  hacmi 9,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 azalırken,  holding endeksi  yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde  2,05 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile turizm oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay  piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması  sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsatan analistler, konuyla ilgili  gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) ve 1. el konut satışları verilerinin yanı sıra, piyasalar  kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme  kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve  121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 797,50 155.604.640 % 10,00  
KENT 2.211,20 38.432.981 % 10,00  
BFREN 887,80 21.231.030 % 10,00  
CEOEM 4,84 53.586.009 % 10,00  
DARDL 13,31 886.925 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7007 8,7443 % 0,13  
Frank 7,3760 7,4204 % 0,18  
Riyal 1,8209 1,8300 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 5,24  
Altın Gr. 417 417 2,07  
Cumhuriyet 2.782 2.824 20,00  
Tam 2.797 2.812 16,80  
Yarım 1.358 1.374 7,20  
Çeyrek 681 688 3,60  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 0,01  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 0,02  
B. Petrol 43,69 43,69 0,36  
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