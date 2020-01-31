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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

31.01.2020 13:18

Son güncelleme : 31.01.2020 13:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 azalışla 119.842,06 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,60 puan azalarak 119.842,06 puana inerken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,92 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,10 ile ticaret oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında  ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 119.200 puanın destek konumda bulunduğunu bildirdi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 7,08 10.344.298 % 20,00  
RYGYO 6,49 3.762.116 % 19,96  
HUBVC 30,80 15.885.430 % 19,94  
TKNSA 8,44 13.362.514 % 19,89  
TRKCM 3,88 426.656.282 % 15,48  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8267 7,8660 % 0,34  
Frank 6,1436 6,1806 % 0,10  
Riyal 1,5904 1,5984 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.580 2,11  
Altın Gr. 304 304 0,94  
Cumhuriyet 2.008 2.038 0,00  
Tam 2.001 2.051 1,84  
Yarım 967 992 0,89  
Çeyrek 485 496 0,44  
Gümüş.Ons 17,85 17,90 0,00  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,00  
B. Petrol 57,53 57,53 0,20  
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