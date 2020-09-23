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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

23.09.2020 13:32

Son güncelleme : 23.09.2020 13:33
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kazanarak 1.105,89 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,72 puan artışla 1.105,89 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına karşın ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, Doğu Akdeniz konusunda artan iyimserliğin yurt içi piyasaları destekleyebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ile ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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