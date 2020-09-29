Borsa günün ilk yarısında yükseldi













AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,39 puan artışla 1.129,56 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise 2,37 ile spor oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 1.120-1.130 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak makreokonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.110 ve 1.090'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.