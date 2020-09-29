Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

29.09.2020 13:32

Son güncelleme : 29.09.2020 13:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 1.129,56 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,39 puan artışla 1.129,56 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise 2,37 ile spor oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 1.120-1.130 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak makreokonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.110 ve 1.090'ın destek konumuna geldiğini kaydetti. 


ETİKETLER
borsapiyasailk yarı




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:181.129
Değişim :  0,71% |  8,01
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.130 En Düşük
1.120
BIST En Aktif Hisseler13:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 10,12 20.612.627 % 10,00  
YAPRK 53,35 567.431 % 10,00  
EMNIS 36,30 550.889 % 10,00  
EGCYO 1,43 867.607 % 10,00  
KERVN 0,88 6.232.472 % 10,00  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Dolar 7,7849 7,7948 % -0,07  
Euro 9,1005 9,1154 % 0,12  
Sterlin 10,0368 10,0871 % 0,51  
Frank 8,4480 8,4989 % 0,46  
Riyal 2,0806 2,0910 % 0,28  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 2,85  
Altın Gr. 475 475 2,36  
Cumhuriyet 3.149 3.197 40,00  
Tam 3.131 3.209 34,11  
Yarım 1.514 1.552 16,50  
Çeyrek 759 776 8,25  
Gümüş.Ons 23,77 23,80 0,12  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,05  
B. Petrol 42,68 42,68 -0,19  
Seans Raporu 13:18
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru