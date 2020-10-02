Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

02.10.2020 13:16

Son güncelleme : 02.10.2020 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 1.146,88 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,37 puan artışla 1.146,88 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası küresel ölçekte risk algısının arttığını belirterek, Borsa İstanbul'un ise dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. 


ETİKETLER
borsapiyasailk yarı




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:021.146
Değişim :  0,23% |  2,65
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.148 En Düşük
1.138
BIST En Aktif Hisseler13:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 70,95 6.274.577 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.090.605 % 10,00  
EMNIS 48,28 971.056 % 9,98  
JANTS 212,00 6.744.067 % 9,96  
UZERB 31,34 267.330 % 9,96  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Dolar 7,7257 7,7299 % -0,21  
Euro 9,0507 9,0649 % -0,36  
Sterlin 9,9873 10,0374 % 0,41  
Frank 8,3810 8,4315 % -0,16  
Riyal 2,0587 2,0690 % 0,04  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 1,50  
Altın Gr. 476 476 1,11  
Cumhuriyet 3.148 3.196 6,00  
Tam 3.133 3.212 8,12  
Yarım 1.514 1.554 3,93  
Çeyrek 760 777 1,96  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 0,04  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,03  
B. Petrol 39,58 39,58 -1,35  
Seans Raporu 13:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru