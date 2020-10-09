Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

09.10.2020 13:16

Son güncelleme : 09.10.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 1.157,26 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,77 puan artarak 1.157,26 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,94 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile inşaat oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi. 


ETİKETLER
borsapiyasaendeks




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:121.157
Değişim :  0,61% |  7,00
Açılış :  1.153  
Önceki Kapanış :  1.150  
En Yüksek
1.159 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 11,66 4.992.426 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.217.524 % 10,00  
VANGD 12,22 8.412.077 % 9,99  
MERIT 82,55 571.705 % 9,99  
MERKO 23,36 106.291.247 % 9,98  
daha fazla
13:10 Alış Satış %  
Dolar 7,9361 7,9416 % -0,02  
Euro 9,3658 9,3705 % 0,21  
Sterlin 10,2388 10,2901 % 0,00  
Frank 8,6526 8,7047 % 0,35  
Riyal 2,1087 2,1193 % -0,07  
daha fazla
13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 19,22  
Altın Gr. 488 488 4,74  
Cumhuriyet 3.225 3.274 40,00  
Tam 3.210 3.289 34,15  
Yarım 1.551 1.591 16,52  
Çeyrek 778 796 8,26  
Gümüş.Ons 24,21 24,25 0,40  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,09  
B. Petrol 43,03 43,03 -0,31  
Seans Raporu 13:10
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru