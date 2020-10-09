Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 1.157,26 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
09.10.2020 13:16
Son güncelleme : 09.10.2020 13:24
AA
Günün ilk yarısında alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,77 puan artarak 1.157,26 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,94 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile inşaat oldu.
Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.
13:121.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:127,9410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:129,3697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0192
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:12488,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,78
|Açılış
|: 488,23
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:10
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.412.077
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|106.291.247
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.253.846
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|SISE
|6,90
|829.483.850
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|481.627.564
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,48
|347.519.716
|% 2,65
|
|KERVT
|7,17
|286.285.504
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,50
|265.485.943
|% 0,79
|
|SISE
|6,90
|829.483.850
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|115.605.778
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,48
|347.519.716
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,76
|143.205.921
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|175.975.856
|% 6,67
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9361
|7,9416
|% -0,02
|
|Euro
|9,3658
|9,3705
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,2388
|10,2901
|% 0,00
|
|Frank
|8,6526
|8,7047
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1087
|2,1193
|% -0,07
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,22
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,09
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,31
|