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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

14.10.2020 13:13

Son güncelleme : 14.10.2020 13:44
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.183,42 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,72 puan artışla 1.183,42 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile KOBİ Sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ve teşvik paketine ilişkin haber akışının piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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