Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 1.209,63 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20.10.2020 13:14
Son güncelleme : 20.10.2020 13:15
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,26 puan artışla 1.209,63 seviyesine ulaştı.
Toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,54 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.211,35 puanla 8 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 1.210,00 puanın altında dengelendi.
Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine'nin ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
13:001.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:007,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:009,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3258
En Düşük
9,2625
13:00483,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,53
|Açılış
|: 483,85
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:59
|AKSGY
|4,18
|75.624.639
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.143.130
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|229.126.240
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|769.441
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.623.210
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|768.285.406
|% -0,40
|
|SISE
|6,87
|520.155.625
|% 0,15
|
|ASELS
|18,29
|506.645.686
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,12
|501.577.174
|% 6,00
|
|ISFIN
|4,18
|463.768.486
|% 3,21
|
|SKBNK
|2,12
|501.577.174
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,80
|386.241.188
|% 4,05
|
|CEMAS
|2,52
|441.047.023
|% 7,69
|
|YKBNK
|2,34
|265.387.638
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,18
|463.768.486
|% 3,21
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8933
|7,8959
|% 0,22
|
|Euro
|9,3199
|9,3252
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,2112
|10,2624
|% 0,42
|
|Frank
|8,6604
|8,7126
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0986
|2,1092
|% 0,26
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,45
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|-4,87
|
|Yarım
|1.543
|1.582
|-2,35
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,01
|