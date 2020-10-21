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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

21.10.2020 13:20

Son güncelleme : 21.10.2020 13:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 1.219,46 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,05 puan artışla 1.219,46 seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile KOBİ sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.222,95 puanla 8,5 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 1.220 puanın altında dengelendi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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BIST En Aktif Hisseler13:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.023,40 1.538.170 % 10,00  
FORMT 8,80 19.571.869 % 10,00  
BEYAZ 11,00 1.387.232 % 10,00  
BASCM 8,36 494.449 % 10,00  
DAGI 14,52 18.074.394 % 10,00  
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13:07 Alış Satış %  
Dolar 7,8394 7,8440 % -0,28  
Euro 9,2926 9,2971 % -0,03  
Sterlin 10,2116 10,2629 % 0,59  
Frank 8,6367 8,6887 % 0,04  
Riyal 2,0848 2,0953 % -0,26  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 11,40  
Altın Gr. 483 483 1,24  
Cumhuriyet 3.202 3.250 10,00  
Tam 3.186 3.265 11,35  
Yarım 1.540 1.580 5,49  
Çeyrek 772 790 2,75  
Gümüş.Ons 24,99 25,03 0,38  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 0,07  
B. Petrol 42,62 42,62 -0,54  
Seans Raporu 13:07
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