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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

27.10.2020 13:13

Son güncelleme : 27.10.2020 13:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 1.147,38 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,93 puan artışla 1.147,38 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile gıda, içecek oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 1.133,73 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde bu seviyeden yükselişe geçerek 1.145,00 -1.150,00 bandında dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirlerle, ekonomilerin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükseldiğini söyledi.

Yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların genel olarak iyi gelmesiyle BIST 100 endeksinin pozitif etkilendiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin öne çıktığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.


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KARTN 1.498,20 97.943.044 % 10,00  
OSMEN 22,00 449.292 % 10,00  
EUYO 7,27 6.880.895 % 9,98  
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Altın Ons 1.901 1.901 -1,27  
Altın Gr. 498 499 4,11  
Cumhuriyet 3.301 3.351 27,00  
Tam 3.284 3.367 22,02  
Yarım 1.587 1.629 10,65  
Çeyrek 796 814 5,33  
Gümüş.Ons 24,29 24,33 0,04  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,08  
B. Petrol 41,09 41,09 0,26  
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