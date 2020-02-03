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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

03.02.2020 13:34

Son güncelleme : 03.02.2020 13:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 119.311,18 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 171,11 puan artarak 119.311,18 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni  yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.






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RYGYO 7,78 6.774.670 % 19,88  
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