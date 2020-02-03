Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 119.311,18 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03.02.2020 13:34
Son güncelleme : 03.02.2020 13:34
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 171,11 puan artarak 119.311,18 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile inşaat oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.
13:19119.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 212,08
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:195,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:196,6250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:19303,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,74
|Açılış
|: 303,63
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.360.482
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|LUKSK
|11,75
|4.671.001
|% 11,48
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MTRYO
|5,60
|1.068
|% -5,25
|
|SISE
|5,63
|681.981.166
|% 1,26
|
|THYAO
|13,80
|533.435.517
|% 0,88
|
|TRKCM
|4,21
|384.854.966
|% 4,47
|
|ODAS
|2,15
|219.326.751
|% 1,42
|
|KRDMD
|2,81
|215.152.311
|% -0,35
|
|SISE
|5,63
|681.981.166
|% 1,26
|
|ODAS
|2,15
|219.326.751
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,21
|384.854.966
|% 4,47
|
|EKGYO
|1,68
|137.273.422
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,81
|215.152.311
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7982
|7,8373
|% -1,03
|
|Frank
|6,1785
|6,2157
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-8,81
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-10,12
|
|Yarım
|967
|992
|-4,89
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,45
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|-0,39
|