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Borsa haftaya düşüşle başladı

10.02.2020 10:17

Son güncelleme : 10.02.2020 10:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 azalarak 120.459,39 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 555,76 puan ve yüzde 0,46 değer kaybederek  120.459,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde  0,37 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta,  en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran  kar satışları ile yüzde 1,04 değer kaybederek günü 121.015,14 puandan  tamamlamıştı.

Analistler, cuma günü döviz kurlarında, küresel piyasalara paralel  artan oynaklığın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesi  ile hafiflemesinin beklendiğini ifade ederek, bankaların müşterilerinden aldığı  ücret ve komisyonlara getirilen sınırlamaların ise açılışta banka hisseleri  üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz,  diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı,  forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son  hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılması kararı  aldığını duyururken, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan tebliğ ve yönetmeliklerle  de bankaların müşterilerinden aldığı ücret ve komisyonlara sınırlamalar  getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan  tebliği doğrultusunda, bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek  ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirildi. BDDK  tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek  ücret, masraf ve komisyonların sayısı ise 16'ya düşürüldü.

Bu hafta veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome  Powell’ın Kongre'de salı ve çarşamba günleri gerçekleştireceği sunum, Suriye  başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD'de ön seçimler ve koronavirüse  ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç  konumuna geldiğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 9,15 5.231.394 % 19,92  
FORMT 2,99 10.298 % 15,00  
BUCIM 4,91 56.299.686 % 13,53  
RYGYO 10,98 1.799.194 % 6,19  
ERSU 4,12 63.926 % 5,64  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7201 7,7588 % -0,11  
Frank 6,1142 6,1511 % -0,26  
Riyal 1,5956 1,6036 % -0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 2,59  
Altın Gr. 303 303 -0,67  
Cumhuriyet 2.011 2.041 7,00  
Tam 2.001 2.050 15,37  
Yarım 967 992 7,44  
Çeyrek 485 496 3,72  
Gümüş.Ons 17,71 17,76 0,03  
Gümüş Gr. 3,41 3,43 -0,00  
B. Petrol 54,56 54,56 0,11  
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