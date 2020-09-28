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Borsa haftaya yatay başladı

28.09.2020 10:09

Son güncelleme : 28.09.2020 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.124,93 puandan başladı.



AA

 

Açılışta BIST 100 endeksi, 0,76 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.124,93 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,41 artarak günü 1.124,17 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,1 değer kazancıyla yükseliş eğilimini 3'üncü haftaya taşıdı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birbiri ardına attığı adımların piyasaları desteklediğini belirterek, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de risk iştahını artırdığını söyledi.

BDDK'nın bugün Aktif Rasyosu'nda (AR) yaptığı düzenlemenin banka pay piyasalarını pozitif etkileyeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

BDDK duyurusuna göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan AR değeri, 1 Ekim'den itibaren sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70'e revize edildi.

Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Yeni Ekonomi Programı ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini aktararak, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'nin büyüme ve istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. 


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