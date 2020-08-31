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Borsa haftaya yükselişle başladı

31.08.2020 10:10

Son güncelleme : 31.08.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,11 artışla 1.101,78 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,24 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.101,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile ulaştırma oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, Avrupa borsalarındaki negatif görünümün etkisiyle satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,76 azalışla 1.100,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise yarın dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, cuma günü ABD'nin istihdam raporu ve perşembe günü yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) veri takviminde öne çıktığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.


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Tam 3.062 3.139 45,82  
Yarım 1.480 1.518 22,16  
Çeyrek 742 759 11,08  
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