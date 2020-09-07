Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 artışla 1.090,39 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı
07.09.2020 10:50
Son güncelleme : 07.09.2020 10:54
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 4,08 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.090,39 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile turizm oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.086,32 puandan tamamladı.
Analistler, bu haftanın veri gündeminde yurt içinde perşembe günü işsizlik, cuma günü cari işlemler dengesi, yurt dışında ise perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve cuma günü ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktığını bildirdi.
Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak ABD piyasalarında, geçen hafta etkili olan teknoloji hisselerindeki satış baskısının bu hafta devam edip etmeyeceğinin de tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
10:381.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
10:387,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,4660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4700
|
7,4574
En Düşük
7,4198
10:388,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8327
En Düşük
8,7626
10:38463,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 463,07
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler10:38
|DITAS
|33,00
|2.882.273
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|188.493
|% 10,00
|
|YONGA
|41,86
|75.599
|% 9,98
|
|KSTUR
|94,35
|613.841
|% 9,97
|
|MERIT
|45,26
|74.181
|% 9,96
|
|PKENT
|1.232,00
|49.280
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|904.001
|% -9,89
|
|KENT
|419,00
|833.470
|% -9,89
|
|VANGD
|1,61
|68.129
|% -6,94
|
|PEKGY
|12,01
|22.010.185
|% -6,03
|
|EKGYO
|1,83
|303.293.378
|% 5,17
|
|FENER
|40,06
|250.376.856
|% 8,21
|
|SISE
|6,29
|218.814.770
|% 0,48
|
|ADESE
|2,12
|147.766.883
|% 3,92
|
|GSRAY
|3,71
|127.532.906
|% 3,06
|
|EKGYO
|1,83
|303.293.378
|% 5,17
|
|ADESE
|2,12
|147.766.883
|% 3,92
|
|SISE
|6,29
|218.814.770
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,71
|127.532.906
|% 3,06
|
|KRDMD
|3,02
|79.461.191
|% 0,00
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4524
|7,4574
|% 0,32
|
|Euro
|8,8248
|8,8322
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,8308
|9,8801
|% -0,11
|
|Frank
|8,1395
|8,1885
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9817
|1,9916
|% 0,28
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-4,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|11,00
|
|Tam
|3.064
|3.140
|4,62
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|2,24
|
|Çeyrek
|743
|759
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,60
|
Seans Raporu
10:38
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.31 ) 1, 227
-
10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GUSGR, ADESE
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, EKGYO, MRDIN
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10:50XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 2, 168.00 milyon TL de
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10:49SUMAS
Yüzde 9.90 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 540 adet işlem