Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kaybederek 1.119,94 puana düştü.
Borsa ilk yarıda geriledi
20.08.2020 13:31
Son güncelleme : 20.08.2020 13:32
AA
Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,76 puan azalarak 1.119,94 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.
Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.
13:171.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
13:177,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3279
En Düşük
7,2632
13:178,6790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0406
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
13:17453,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 453,94
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler13:15
|KENT
|2.244,10
|4.382.727
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|948.631
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|218.851
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.243.122
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.143.383
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.087.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.671
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|24.888
|% -9,95
|
|ARTI
|2,68
|2.074.468
|% -9,76
|
|ROYAL
|2,43
|807.439
|% -8,65
|
|PETKM
|4,43
|2.106.722.298
|% 4,73
|
|TUPRS
|87,55
|1.672.029.360
|% 1,86
|
|RTALB
|59,65
|474.281.913
|% 2,49
|
|TCELL
|15,46
|373.989.680
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,99
|356.750.880
|% 2,05
|
|PETKM
|4,43
|2.106.722.298
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,03
|253.046.973
|% -1,46
|
|KRDMD
|2,99
|356.750.880
|% 2,05
|
|ZOREN
|2,82
|334.726.946
|% 6,42
|
|YKBNK
|2,17
|176.215.376
|% -0,46
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3231
|7,3276
|% 0,54
|
|Euro
|8,6687
|8,6776
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,5759
|9,6239
|% 0,52
|
|Frank
|7,9972
|8,0454
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9473
|1,9570
|% 0,43
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|0,40
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|-84,00
|
|Tam
|3.006
|3.081
|-79,55
|
|Yarım
|1.453
|1.490
|-38,48
|
|Çeyrek
|729
|745
|-19,24
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,93
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|0,05
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,53
|