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Borsa ilk yarıda geriledi

31.08.2020 13:29

Son güncelleme : 31.08.2020 13:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kaybederek 1.088,50 puana indi.



AA

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,04 puan azalarak 1.088,50 seviyesine gerilerken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,04 ile ulaştırma oldu.

Öğleden sonra yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.


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ULAS 3,19 30.538.169 % 10,00  
INTEM 19,80 18.992.715 % 10,00  
SEKUR 7,92 6.069.114 % 10,00  
FRIGO 35,42 1.143.230 % 10,00  
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Dolar 7,3544 7,3590 % 0,35  
Euro 8,7643 8,7709 % 0,80  
Sterlin 9,7639 9,8128 % 0,02  
Frank 8,0960 8,1448 % 0,23  
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13:14 Alış Satış %  
Altın Gr. 465 465 1,37  
Cumhuriyet 3.078 3.125 5,00  
Tam 3.064 3.140 1,42  
Yarım 1.481 1.519 0,69  
Çeyrek 743 760 0,35  
Gümüş.Ons 27,77 27,82 0,30  
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